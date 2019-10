Foto di matrimoni, le location più richieste sono in Toscana

È una delle regioni che, da sempre, attira maggiormente le attenzioni di stranieri ed amanti in generale del nostro paese. La Toscana da qualche tempo è diventata la prima wedding destination di Italia, vale a dire la meta più richiesta da coppie straniere che decidono di venirsi a sposare qui nel nostro paese.

I perchè sono molteplici, da ricercarsi nella varietà morfologica del paesaggio: al primo posto tra le richieste vi è, ovviamente, Firenze, città d’arte per eccellenza tra le più amate al mondo. Ma il territorio toscano è ambito anche per altri motivi, come ad esempio per la sua ricca tradizione enogastronomica, vera e propria eccellenza da esportare universalmente.

Il settore del Wedding in Toscana

Arte, natura, colline, vino buono ed ottimo cibo: un mix vincente che rende la Toscana meta più ambita per i futuri sposi e che ha fatto esplodere tutto quello che gira attorno al mondo del wedding.

Se in un anno i matrimoni in Toscana sono quasi 3mila, il comparto ne trae benefici in modo diretto ed indiretto. Dagli alberghi che devono ospitare coppie e relativi parenti passando per i wedding planner e, non ultimi, i fotografi di matrimonio.

Parallelamente a questa crescita di interesse sono infatti nate diverse realtà specializzate proprio nelle foto di matrimonio in Toscana, come nel caso di Duesudue. Un elemento non certo di contorno, perché la scelta del fotografo in una cerimonia è un aspetto fondamentale.

Le foto di matrimonio in Toscana

Che sia stile reportage, come va tanto di moda oggi, sorytelling o quant’altro, gli shooting di matrimonio in Toscana sono richiestissimi da coppie di tutto il mondo (ed anche da coppie italiane).

Si può spaziare da uno sfondo di una città d’arte, come nel caso di Firenze o Pisa; ed ancora optare per una zona a stretto contatto con la natura, come ad esempio la Valle del Chianti. Ci sono poi le tantissime dimore storiche, le ville di lusso, gli agriturismi che possono essere cornici ideali per un servizio fotografico di un matrimonio in Toscana.

Un sogno che diventa realtà per molti, visto il numero di richieste che si registrano per matrimoni in questa regione e per shooting fotografici in uno dei tanti contesti da fiaba che la Toscana è in grado di regalare.