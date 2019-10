Furto in un negozio, i ladri aggrediscono le guardie giurate

Notte agitata nel centro di Lonate Pozzolo, per un tentato furto che è sfociato anche in una aggressione agli uomini della vigilanza notturna.

Le guardie giurate particolari erano impegnate in un controllo presso un cliente (un negozio del paese), dopo che la centrale operativa aveva segnalato che le telecamere di sorveglianza risultavano oscurate.

Era effettivamente in corso un tentativo di furto, i ladri avevano tagliato i cavi delle telecamere e divelto la porta d’accesso all’esercizio commerciale. Sorprese dagli uomini della vigilanza La Patria si sono date alla fuga. Ma per coprirsi le spalle hanno anche lanciato alcuni sassi contro le guardie giurate. Sventato il furto, gli uomini della vigilanza hanno poi allertato le forze dell’ordine, come previsto in questi casi.