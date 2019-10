Futura Volley Giovani a Macerata per continuare a crescere

Domenica 27 ottobre le ragazze della Futura Volley Giovani di coach Lucchini saranno impegnate nella trasferta marchigiana alla Marpel Arena di Macerata (contrada Fontescodella), per giocarsi tre importantissimi punti in classifica con la Roana Helvia Recina Macerata, altra neopromossa in A2.

Archiviato il successo con Baronissi. Cialfi e compagne hanno il morale alto e sono consapevoli che per migliorarsi è necessario mantenere alta l’attenzione e la voglia di fare punti.

Barbara Garzonio ha sottolineato l’impegno di tutta la squadra e la voglia di dimostrare il valore della formazione: “La differenza principale l’ha fatta la convinzione: ci siamo guardate in faccia durante la settimana, avevamo voglia di far uscire tutto il nostro valore e di dimostrare di poter appartenere a questa categoria, dato che la maggior parte di noi è alla prima esperienza in A2. E’ dall’inizio della preparazione che stiamo lavorando tantissimo, i risultati cominciano a vedersi e non vogliamo certo fermarci qui: avevamo bisogno di darci una scossa, possiamo considerare la vittoria di domenica come un punto di partenza”.

Coach Lucchini è consapevole che non sarà una trasferta facile, contro una squadra di grande valore e con attaccanti capaci di mettere a terra tanti palloni: “L’asticella si alza rispetto alla scorsa sfida, la Helvia Recina ha giocatrici molto performanti in questa categoria e un ottimo palleggio (Elisa Lancellotti, ndr); dovremo fare ancora meglio le cose che già domenica sono uscite bene, quindi stiamo lavorando sui dettagli che porteranno il nostro gioco a essere più fluido e funzionale. Sappiamo che ci aspetteranno azioni molto lunghe, per questo dovremo essere in grado di mantenere la giusta concentrazione e di spingere su tutti i palloni”.

Programma della quarta giornata di andata: Barricalla CUS Torino – Sorelle Ramonda Ipag, Montecchio, Olimpia Teodora Ravenna – Lpm Bam Mondovì, P2P Smilers Baronissi – Delta Informatica Trentino, Acqua&Sapone Roma – Sigel Marsala