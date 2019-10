Alla scoperta della Gallarate degli anni Venti

Un pomeriggio per rivivere il clima della Gallarate degli anni Venti, raccontata attraverso un percorso tra gli edifici costruiti nella decade tra 1920 e 1929.

Dopo la prima edizione (molto partecipata) a giugno, l’iniziativa sarà riproposta sabato 5 ottobre 2019, da VareseNews e Società Gallaratese per gli Studi Patri, in collaborazione con il Fai – Delegazione del Seprio.

Il percorso itinerante, che prevede anche visite esclusive in edifici normalmente non aperti al pubblico, è aperto a 30 persone, previa iscrizione. Quindici posti sono riservati al Fai (se siete iscritti al Fai, scrivete a seprio@delegazionefai.fondoambiente.it ), quindici sono invece a libera partecipazione, con prenotazione attraverso il form dedicato che trovate qui sotto (se non lo visualizzate, cliccate qui).

Perché gli anni Venti? La decade dei “ruggenti anni Venti” vide una particolare vivacità anche a Gallarate: archiviata la flessione economica nei primissimi anni dopo la Prima Guerra Mondiale, la città visse una fase di sviluppo, sostenuta dall’accumulazione di risorse da parte dell’industria tessile, che seppe intercettare la fase di espansione economica, soprattutto sui mercati internazionali. Sul piano edilizio la crescita nell’arco del decennio si tradusse in interventi privati attuati in particolare dalle famiglie delle grandi famiglie industriali cittadine, con residenze per sé e per i lavoratori, ma anche in nuove strutture d’uso pubblico (dalle sedi di banche ai nuovi padiglioni dell’Ospedale Civico).