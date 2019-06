A passeggio nella Gallarate degli anni Venti

Un viaggio nella Gallarate di un secolo fa, attraverso una serie di edifici realizzati nella decade degli anni Venti.

Il percorso – a numero chiuso – è stato proposto sabato 15 giugno da VareseNews, Ordine degli Architetti di Varese e Società Gallaratese degli Studi Patri: due ore di passeggiata” nel centro storico e appena oltre, visitando una decina di edifici rappresentativi del decennio. Case borghesi e palazzi ad appartamenti, ma anche infrastrutture d’uso pubblico come la biblioteca civica o la prima casa di riposo di Gallarate.

La narrazione degli architetti Paola Girola e Matteo Scaltritti ha portato i partecipanti – architetti e cittadini curiosi – anche alla scoperta dei diversi linguaggi architettonici dell’epoca, tra echi ottocenteschi, rimandi neomedievali e neorinascimentali, soluzioni tecniche moderne. Grazie alla disponibilità dei proprietari è stato possibile visitare anche cortili e ambienti interni di Casa Bellora in piazza Garibaldi, Casa Marcora in via Cavour 6 (che ha ospitato anche il rinfresco finale, con musica di Carlo Bellora), i palazzi costruiti dalle famiglie Calcaterra e Maino in via Roma. La Fondazione Bellora ha aperto le porte della sua storica sede (1929) di piazza Giovine Italia, mettendo a disposizione anche documenti storici, mentre l’Asst Valle Olona ha concesso di visitare il cortile del grande “palazzo plurialloggio” oggi proprietò dell’azienda sanitaria.

In aggiunta a questi sono stati illustrati anche altri edifici cittadini risalenti a un decennio che vide molti interventi edilizi e urbanistici che hanno dato forma alla città di oggi. Un decennio costruito in particolare grazie all’espansione industriale sui mercati internazionali: gli anni Venti sono, a Gallarate, “il decennio del tessile”.

L’iniziativa sarà riproposta in futuro, sempre con possibilità di accesso mediante prenotazione.