Un pomeriggio nella Gallarate degli anni Venti

Un pomeriggio “dentro” alla Gallarate degli anni Venti, raccontata attraverso un percorso tra gli edifici del decennio. L’iniziativa sarà proposta sabato 15 giugno 2019, proposta da VareseNews, Ordine degli Architetti di Varese e Società Gallaratese per gli Studi Patri.

Il percorso itinerante, che prevede anche visite esclusive in edifici normalmente non aperti al pubblico, è riservato a un massimo di 30 iscritti, 15 riservati agli architetti iscritti all’Ordine (attraverso la piattaforma dedicata, info qui) e 15 attraverso il modulo Google che trovate in fondo all’articolo.

Perché gli anni Venti? La decade dei “ruggenti anni Venti” vide una particolare vivacità anche a Gallarate: una fase di sviluppo che fu sostenuta dall’accumulazione di risorse da parte dell’industria tessile, che – ben radicata in città – seppe intercettare la fase di espansione economica successiva alla Prima Guerra Mondiale. Sul piano edilizio la crescita nell’arco del decennio si tradusse in interventi privati attuati in particolare dalle famiglie delle grandi dinastie industriali cittadine, con residenze per sé e per i lavoratori, ma anche in nuove strutture d’uso pubblico (dalle sedi di banche ai nuovi padiglioni dell’Ospedale Civico).

Il percorso – condotto dagli architetti Paola Girola e Matteo Scaltritti e dal giornalista Roberto Morandi – presenterà edifici di diverse tipologie e funzioni: si svolgerà a piedi all’interno o appena ai margini dell’antico borgo di Gallarate. Nel corso delle visite saranno presentati anche disegni, quadri, fotografie originali.

Il ritrovo è sabato 15 giugno in piazza Garibaldi, davanti a Palazzo Minoletti. La durata è di due ore, a partire dalle 16.00; al termine sarà offerto un aperitivo nel cortile della storica Casa Marcora.