Gas per utenze domestiche: ecco da cosa dipende il prezzo

Il gas naturale è molto utilizzato in Italia e viene impiegato per diversi scopi. Nel 2018, secondo la relazione ARERA, nel nostro paese si è registrato un consumo interno di metri cubi di gas naturale pari a 70,3 miliardi. Un dato molto importante anche in ottica ambientale, visto che parliamo del combustibile fossile dal minor impatto inquinante.

Prezzo gas naturale: da cosa è influenzato?

Come per tutte le utenze domestiche, anche nel caso del gas naturale i clienti sono interessati a conoscere quali sono le spese da sostenere. Questo li porta ad informarsi sui costi del gas naturale, i quali sono molto variabili, perché il prezzo finale dipende da numerosi fattori. Ciò spiega anche come mai sia possibile osservare delle variazioni di prezzo se si prende in analisi il grafico del gas naturale ed il suo andamento di mercato.

È difficile comprendere appieno il funzionamento del mercato di questo prodotto, perché si tratta di uno dei mercati più complessi in assoluto. Chi vuole capire da cosa dipende il prezzo del gas naturale deve tenere innanzitutto a mente che – come per ogni altro bene presente sul mercato – il costo dipende dal tradizionale meccanismo di domanda – offerta: all’aumentare della domanda il prezzo cresce, all’aumentare dell’offerta il prezzo diminuisce.

Questo, comunque, è solo il primo livello di lettura, perché il valore del gas naturale dipende molto anche dagli scambi effettuati negli hub. Con questo termine si indicano quei luoghi, che possono essere sia fisici che virtuali, in cui avviene la compravendita di gas.

Per quanto riguarda il nostro paese, i grossisti che si occupano di rivendere il gas naturale lo acquistano al PSV, acronimo di Punto Virtuale di Scambio. In base alle transazioni che vengono effettuate nel periodo di tempo considerato ed alla relazione che sussiste tra la domanda e l’offerta di questo bene, il prezzo va incontro a delle fluttuazioni.

Un altro elemento che influisce notevolmente sul costo del gas per utenze domestiche è la quantità di gas stoccato. In Italia abbiamo diverse aree che sono state adibite allo stoccaggio e il prezzo finale è legato alla quantità di gas che si trova nelle riserve: se le riserve sono piene il costo tende a diminuire, mentre il prezzo aumenta quando le riserve iniziano a scarseggiare.

Differenza di prezzo tra grossisti e consumatori al metro cubo

I fattori descritti sono quelli che influenzano il costo di questa materia prima e che determinano la spesa che i grossisti dovranno sostenere per acquistare elevati volumi di gas naturale. Per i grossisti il fattore più rilevante sono le transazioni effettuate al PSV, che consistono nell’acquisto di grandi quantità di gas naturale, che vengono successivamente stoccate ed immesse nella rete di gasdotti naturali per soddisfare i bisogni dei singoli clienti che acquisteranno al dettaglio.

Come è facile intuire, anche per questo bene il costo al dettaglio aumenta, ecco perché il consumatore finale dovrà sostenere un prezzo più alto per singolo metro cubo rispetto al grossista. Anche i consumatori possono fare riferimento al costo al Punto di Scambio Virtuale per farsi un’idea della spesa, ma non devono dimenticare che il prezzo finale sarà più alto e che dipenderà anche dall’offerta che è stata sottoscritta per la fornitura del combustibile.

Per conoscere i dettagli della spesa si può leggere il costo in bolletta, che sarà determinato non solo dal prezzo della materia prima, ma anche da altri costi aggiuntivi che saranno a carico dell’utente finale. Nello specifico, al costo della materia prima bisogna aggiungere le tasse, il prezzo di trasporto e i costi relativi al contatore ed alla sua manutenzione.