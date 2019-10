Gemonio fa festa a suon di polenta

Compie dieci anni la Festa della Polenta organizzata, come ogni autunno, dalla Pro Loco di Gemonio: l’appuntamento con il compleanno “in giallo” è per domenica 13 ottobre all’area feste di via Curti e prevede un menu ricco e gustoso con ben quattro contorni ad accompagnare una delle pietanze più tradizionali della nostra zona. E che il più noto pittore locale, Innocente Salvini, ha immortalato più volte nelle proprie opere.

Con la polenta sarà infatti possibile gustare il brasato con i funghi, il cervo, lo spezzatino d’asino o il gorgonzola. Nella sala polivalente (che permette di organizzare l’evento con qualsiasi meteo) il pranzo sarà servito con la formula del “piatto unico a scelta” a partire dalle ore 12,30 ma chi volesse approfittare della soluzione dell’asporto può presentarsi – munito di contenitore adeguato – tra le 11,30 e le 12.