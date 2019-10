Gita premio a Volandia per gli studenti vincitori di un progetto del Ministero

Si è concluso con una gita premio a Volandia il progetto “Rethinking Talent” finanziato dal MIUR mediante il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e coordinato dall’Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani di Tradate.



Il 29 e 30 di ottobre infatti, venti studenti, provenienti da varie regione italiane, vincitori delle quattro maratone progettuali svoltesi all’inizio e alla fine dell’estate nelle località di Pian dei Resinelli (LC) e Castellanza (Va), accompagnati dai loro docenti, sono stati premiati con la partecipazione ad una esperienza ludico-formativa presso il Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo.

Gli studenti Armonico Mario (Covitto Nazionale Colletta, Avellino), Russo Celeste (IIS De Luca), Morselli Giovanni e Bizzotto Leonardo ( Itet Einaudi, Bassano del Grappa), Prassino Emanuele e Novelli Annagrazia ( IS A. Nifo, Caserta), Zamuner Sabrina (Iss J. Linusso), Fedelfio Valentina ( IS Falcone, Gallarate), Chiacchiarini Sara ( IIS Galilei Jesi), Khan Muhammad Hassan Raza (ITCS Elsa Morante Limbiate), Eghaegha Olotu Samuel (IIS Volta, Lodi), Ventura Nicola (IIS Duni Levi, Matera), Dauti Jessica (IS Benini, Melegnano), Di Girolamo Leonardo (ITS Tito Acerbo, Pescara), Formichetti Giulia (IIS Rosatelli, Rieti), Cociancich Martina (Its G. Deledda, Trieste) insieme agli studenti varesini Niculica Laura e Rossi Davide (IIS Dalla Chiesa, Sesto Calende), Moroni Alessio (Isiss Don Milani, Tradate) e Nargeyeva Aisha (Is Daverio, Varese) si sono ritrovati conservando l’entusiasmo delle precedenti esperienze e, nell’arco delle due giornate, sono stati impegnati nella visita al Museo, nell’eccitante esperienza sui simulatori di volo e sono rimasti affascinati dalla coinvolgente visita al Padiglione Spazio culminata in una avvincente sfida all’astro quiz.

“Sono lieto e onorato- ha affermato il curatore del Padiglione dell’Astronomia e dello Spazio nel Museo di Volandia, Roberto Crippa – che gli alunni partecipanti al progetto Nazionale del MIUR “Scuola Digitale” abbiano scelto il Museo di Volandia come “premio” per il loro lavoro. Ringrazio in particolare il Dirigente Scolastico del Don Milani Dott. Vincenzo Mita e la Prof.ssa Michela Ceriani per il loro instancabile impegno. Sarebbe un vero piacere per Volandia poter ripetere questa gratificante esperienza con altri e più numerosi studenti».

Il Dirigente Scolastico, dott. Vincenzo Mita, ha sottolineato la volontà di aver scelto Volandia come partner dell’iniziativa in quanto centro di eccellenza del territorio varesino in ambito tecnologico-scientifico, attento al mondo della scuola e alle sfide che essa vive, aperto a costruire con la scuola un’esperienza importante a conclusione di un progetto in cui la scuola stessa si conferma protagonista nella promozione di metodologie innovative per formare i changemakers del futuro. Inoltre ha ringraziato il team di lavoro, personale docente e non docente della scuola da lui diretta che in tutti questi intensi mesi di progettazione si è speso per la complessa realizzazione di eventi, che hanno permesso a docenti e studenti di tutta Italia di conoscersi e sperimentare un modo di fare scuola più innovativo e orientato al futuro.

Un modo per incontrare le crescenti esigenze degli studenti e farsi portatori con entusiasmo nelle proprie aule di quanto vissuto.