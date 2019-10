Giuseppe Bascialla eletto presidente della Conferenza dei Sindaci di Ats

La Conferenza dei Sindaci di Ats Insubria ha un nuovo presidente. È stato eletto il sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla. Assume il posto rimasto vacante dopo le dimissioni di samuele Astuti eletto in Regione Lombardia.

«Si tratta di un avvicendamento importante – spiega Emanuele Monti, Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia – che arriva dopo la Presidenza di Samuele Astuti, ex Sindaco di Malnate e oggi Consigliere regionale. Bascialla è innanzitutto Sindaco di uno comuni più importanti della provincia di Varese, ma anche medico di base di professione, un fatto che rappresenta un valore aggiunto. È la figura più indicata per questo ruolo, il medico di medicina generale è infatti una figura fondamentale per l’avviamento e l’applicazione della Riforma sanitaria del 2015, che ha i propri cardini nell’ospedale e nel territorio».

COS’E’ LA CONFERENZA DEI SINDACI DI ATS INSUBRIA