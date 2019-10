Guasto al semaforo, occhio all’incrocio principale di Samarate

Un guasto che comporterà certamente qualche disagio. Ne è consapevole il sindaco di Samarate, Enrico Puricelli.

Il problema riguarda il semaforo dell‘incrocio più importante della cittadina, quello tra la Statale 341 Gallarate-Lonate Pozzolo, le perpendicolari via Dante e via Rimembranze e la SP40 per Ferno, a ridosso del centro dell’abitato.

«È successo la notte scorsa, per le forti piogge: non è un guasto alla centralina, ma a terra. È un guasto serio, ci vorranno ancora tre-quattro giorni per ripararlo» spiega Puricelli. «L’incrocio sarà presidiato dalla Polizia Locale durante gli orari diurni e alla sera dalla Protezione Civile fino alle 23».

Sarà inevitabile armarsi di pazienza nelle ore di punta e di una dose aggiuntiva di prudenza nelle ore di minor traffico e la notte. Per il resto, come detto, il Comune conta di risolvere entro tre-quattro giorni.