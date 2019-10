Imprenditori over 70: in Lombardia sono 25.000

Sono quasi 25 mila gli over 70 titolari di impresa individuale in Lombardia, pesano l’8% sul totale nazionale di 303 mila imprenditori e costituiscono il 6% delle piccole imprese attive in regione, circa una su venti secondo l’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro imprese al secondo trimestre 2019.

Quasi 7 mila sono attivi a Milano, che è prima in regione per numero di imprenditori seguita da Brescia (3.472 ditte con titolare over 70), Mantova (2.651) e Pavia (2.321) mentre se si considera dove gli over 70 pesano di più sui titolari di piccola impresa è Mantova la prima con un peso del 12%. Sono poi 1.549 i titolari over 70 a Monza Brianza e oltre 500 a Lodi.

In quasi un caso su quattro gli imprenditori over 70 sono donne ma il peso dell’imprenditoria femminile quasi raddoppia a Sondrio (38%) ed è più basso a Lodi (19%).

Ha dichiarato Massimo Ferlini, presidente di Formaper, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: «Il problema della continuità d’impresa resta uno dei temi più delicati da affrontare nella vita dell’azienda. Per questo Camera di Commercio e Formaper realizzeranno un progetto promosso dalla Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia che ha l’obiettivo di sensibilizzare e supportare le imprese lombarde coinvolte in processi di passaggio e di trasmissione d’impresa. L’obiettivo è strutturare un modello di intervento efficace ed efficiente; mappare il sistema di stakeholders presenti sul territorio in grado di intervenire a sostegno delle imprese in materia di passaggio e di trasmissione d’impresa. Per questo a partire da ottobre, si attiveranno interventi di informazione e formazione e anche il Premio “Partner d’impresa”. A ciò si affianca anche un progetto in collaborazione con le associazioni artigiane, che si propone di accrescere la competitività e innovatività del comparto artigiano attraverso il coinvolgimento di giovani interessati a sviluppare un’idea imprenditoriale in questo ambito».

Gli over 70 in Italia: sono circa 303 mila i titolari di impresa individuale con più di 70 anni in Italia e pesano il 10% sul totale delle imprese individuali attive nel Paese. Se i “ nonni imprenditori” si concentrano a Roma (circa 14 mila, 5% nazionale), Napoli (circa 10 mila), Bari (8 mila) e Foggia (quasi 8 mila) con Milano al quinto posto in Italia con 6.794 titolari, questi pesano di più a Trapani, Grosseto, Viterbo e Caltanissetta dove sono quasi un piccolo imprenditore su otto (circa 17%). Le donne sono in media il 28% dei titolari over 70 ma pesano il 40% circa ad Avellino e a Pordenone e Udine.

I settori di attività degli over 70. E’ l’agricoltura il settore in cui è attivo il maggior numero di imprenditori, 173 mila in Italia e quasi 8 mila in Lombardia, seguito dal commercio (56 mila in Italia e oltre 6 mila in Lombardia). A Milano (2.453 titolari) e Monza Brianza (530 titolari) è il commercio il primo settore di attività, l’agricoltura a Lodi (circa 200 titolari).