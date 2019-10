Incidente nella notte alla Schiranna tra un’auto e una moto, soccorso un 18enne

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte di martedì 1 ottobre a Varese, nei pressi della doppia rotonda della Schiranna lungo la strada provinciale del lago.

Per causa ancora in via di accertamento un’automobile e una moto si sono scontrate intorno alle 23. Immediati si sono recati sul posto i soccorsi con un’ambulanza del Sos di Azzate e un’automedica. Sul posto sono state prestate le cure ad un ragazzo di 18 anni e una persona di 58.

L’ambulanza sta operando in codice rosso. Allertati anche i carabinieri del comando di Varese. (La foto dal luogo dell’incidente scattata un lettore)