iViaggiatori si incontrano a Lugano

Dal 1 al 3 novembre, Lugano sarà al centro del mondo, con la XVII edizione de iViaggiatori, Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze.

Le più belle località e le migliori strutture ricettive dei cinque continenti riunite nel Centro Esposizioni di Lugano, per progettare i prossimi viaggi ma anche per assaporare luoghi e culture, attraverso aree dedicate alla degustazione e un palco per spettacoli folcloristici; novità 2019, gli eventi gratuiti del “Planetario: Viaggio nello spazio”.

TOP DESTINATION 2019/2020

Le migliori destinazioni A/I 2019

Madagascar, Nepal, Namibia, Uganda…

Le mete più desiderate P/E 2020

Mongolia, Grecia, Slovenia, Croazia, Tanzania, Georgia, Armenia, Montenegro, Sri Lanka…

Speciale isole del cuore

Malta, Repubblica Dominicana, Elba, Sardegna, Sicilia, Mauritius, Polinesia francese…

Speciale viaggi di Natale

Sudafrica, Canada, Lapponia, Svezia, Svizzera, Tunisia…

Speciale luoghi gourmet

Portogallo, Italia, Germania…



iViaggiatori è il luogo perfetto dove scegliere la propria vacanza ma anche assaporare un viaggio prima di farlo.

Novità 2019 Spettacoli folcloristici gratuiti ogni giorno

Concorso a premi vieni e vinci

Degustazioni enogastronomiche

Il Planetario: viaggio nello spazio

Concorso vieni e vinci

Entra in Fiera e vinci un premio; in palio la Polinesia.

I primi 100 visitatori che entreranno in Fiera ogni giorno in determinate fasce orarie, Consultabili sul sito ufficiale dell’evento potranno vincere premi in viaggi o buoni da spendere per le vacanze offerti dai nostri espositori. Tra i premi una vacanza per due persone in Polinesia Francese.