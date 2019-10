L’Enaip insegna ai tanzaniani come si fa turismo

Nel pomeriggio il sindaco Emanuele Antonelli ha ricevuto nel suo ufficio una delegazione del Ministero dell’Istruzione della Tanzania in visita in Lombardia e in Veneto nell’ambito di un progetto dell’Ambasciata italiana in Tanzania che coinvolge Enaip Nazionale e il National College of Tourism di Dar es Salaam, la più grande città del paese africano.

Ospiti in questi giorni di Enaip Busto il direttore della scuola (simile a un nostro istituto professionale superiore) Stephen E. Magenge e il manager del campus Martina B. Hagwet, accompagnati un’insegnante di inglese dell’istituto, interessati soprattutto a comprendere il funzionamento del sistema formativo italiano nel campo dell’accoglienza turistica, settore in forte espansione nell’economia della Tanzania.

Il viaggio – hanno spiegato al sindaco – ha lo scopo di conoscere e approfondire modalità operative e organizzative che possano migliorare la loro offerta formativa e di progettare anche futuri scambi culturali tra Italia e Tanzania che coinvolgano studenti e docenti.

Il sindaco, che ha molto apprezzato gli obiettivi dell’iniziativa e il fatto che Enaip Busto sia stato scelto come polo di riferimento per il progetto, ha avuto modo di presentare la città di Busto e le sue eccellenze scolastiche.