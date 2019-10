L’opposizione presenta un’interrogazione per far luce sui fatti dell’ultimo consiglio

Il capogruppo di Viva Gavirate non si fida. Ciò che è successo nell’ultimo consiglio comunale deve trovare una risposta chiara ed efficace. Dopo la lettera aperta al Sindaco Alberio, Selvino Beccari ha presentato un’interrogazione per ottenere una risposta pubblica da parte del primo cittadino

Nell’interrogazione, il capogruppo di opposizione osserva che: « i gravi fatti esposti dovrebbero escludere possano esservi omissioni della Pubblica Amministrazione nella denuncia all’ Autorità Giudiziaria dei reati ipotizzati; l’iniziativa presumibilmente intrapresa dalla dottoressa Lorenza Algiati, Comandante della Polizia Locale di Gavirate ed Ufficiale di Polizia Giudiziaria durante lo svolgimento del Consiglio Comunale del 30 settembre 2019 non esaurirebbe la responsabilità politica e la necessaria iniziativa della Giunta nell’affrontare l’accaduto; la Giunta non può fingere di non aver sentito quanto proferito nel corso dell’adunanza consiliare né di aver letto il relativo verbale per quanto non ancora approvato dal successivo Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

Si interroga il Sindaco dottoressa Silvana Alberio per sapere quali iniziative abbia assunto e quali intenda intraprendere la Giunta del Comune di Gavirate a fronte delle gravi accuse di corruzione mosse nei confronti di un funzionario del Comune di Gavirate».