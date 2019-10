Luca Ghielmetti in concerto a Varesevive

La sede di Varesevive in Via San Francesco 26, a Varese ospiterà, lunedì 28 ottobre dalle ore 20, il cantautore Luca Ghielmetti in concerto, accompagnanato da Massimo Scoca al basso e da Yazan Gredelin al piano e alla batteria.

I suoi brani e la sua musica sono una vera e propria medicina per l’anima e per il cuore. Una grande passione per Fabrizio De Andrè, Paolo Conte e George Brassens, collaborazioni di prestigio con celebri musicisti anche in campo jazzistico, fanno di Luca Ghielmetti un cantautore di forte spessore e di grande classe

Durante la serata verrà presentata la comunità “ Il Pezzettino di Varese” che opera sul territorio per la difesa e il recupero dei minori da 0 a 10 anni.