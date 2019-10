In macchina con 58 grammi di erba, denunciato

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 23enne disoccupato del luogo, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo del giovane mentre si transitava a bordo di un’autovettura in Viale Borri, in compagnia di altri suoi conoscenti.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il 23enne è stato sorpreso in possesso di un sacchetto contenente 58 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che è stata sequestrata dai Carabinieri.