Malnate, due appuntamenti con il festival “Frontiere Letterarie”

Sabato 26 ottobre e sabato 23 novembre a Malnate si terranno due dei tanti eventi del Festival di Frontiere Letterarie, giunto alla XII edizione.

Questo festival è il frutto della collaborazione tra tanti comuni che indipendentemente dal colore politico, vogliono alimentare la cultura del proprio paese, con momenti magici per tutte le età.

«Devo ringraziare Paola Cassina per l’instancabile ed eccellente lavoro, è lei l’ideatrice di questo Festival ogni anno sempre tanto atteso», dichiara Carola Botta assessore alla Cultura.

Gli eventi malnatesi che rientrano nel circuito culturale del Festival letterario sono l’incontro del “Club del libro” il 26 ottobre alle ore 16:30 alla sala consiliare in via De Mohr. Il Club è nato due anni fa da un gruppo di appassionati di lettura, con l’obiettivo di condividere pensieri e pareri riguardo libri scelti di mese in mese dal gruppo stesso. Si affrontano letture eterogenee e molti generi diversi.

Inserire il Club del Libro all’interno del Festival è stata una scelta mirata per far conoscere questo “piccolo gioiello” culturale di Malnate e per dare la possibilità anche ad altri amanti dei libri di aderire agli inviti alla lettura e magari di diventare parte attiva del gruppo condividendo la passione letteraria con nuovi amici.

Il libro scelto per l’incontro di ottobre è di Manuel Vilas: “In tutto c’è stata bellezza”. L’autore racconta l’inesauribile capacità degli esseri umani di rialzarsi e andare sempre avanti.

Il secondo appuntamento, sabato 23 novembre dalle ore 16:00 alla sala consiliare in via De Mohr, vedrà protagonista un reading poetico in collaborazione con l’associazione culturale “Art’inComo” diretto dalla poetessa Lina Luraschi con inframezzi musicali tra le diverse liriche. Si esibiranno anche alcuni poeti malnatesi.