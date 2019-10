“Mio figlio scivolato di faccia su una cacca di cane”

Buona sera sono una mamma di sei figli, tutti con orari diversi: asilo, scuole elementari, medie, ecc. Ieri, visto la bella giornata, mi sono fermata ad aspettare una delle più grandi al parco dietro la Silvio Pellico la scuola media, di Varese, con quattro dei più piccoli.

Ad un certo punto il più piccolino di un anno è finito di faccia dentro ad un escremento di cane: il prato era un campo minato e il punto dove si trovava lui c’erano almeno sette escrementi in pochi metri. Non oso immaginare il resto del parco. C’è un cartello chiaro all’ingresso del parco che vieta l’ingresso ai cani. Io mi chiedo ma i proprietari degli animali si rendono conto che è un parco per bambini e potrebbe succedere ai loro figli, nipoti o parenti di schiacciare o peggio scivolare sopra un escremento?! È davvero vergognoso: scusate lo sfogo. Spero che qualcuno intervenga.

Grazie mille

Una mamma