Com’è nato il Sacro Monte? Storia e segreti di un “miracolo”

(foto di Roberto Vanola)

L’associazione culturale Luogo eventuale di Venegono Superiore organizza per venerdì 11 ottobre una serata sul Sacro Monte di Varese con il professor Robertino Ghiringhelli.

L’appuntamento è per le 21 in Sala consiliare. Ingresso libero.

Siamo agli inizi del 1600 400 anni fa, il luogo dove si intende realizzare l’opera è di indubbio fascino, ma il territorio è limitato nel numero di abitanti, la spesa è molto alta, ci sono difficoltà di trasporto dei materiali in una zona impervia; eppure nel giro di un paio di decenni l’opera prende forma.

Come è stato possibile realizzare un simile “miracolo”? Chi sono stati i visionari che ne sono stati i protagonisti? Come è stato possibile trovare le ingenti risorse finanziarie? Come è stato possibile che l’Unesco lo dichiarasse Patrimonio dell’umanità?

Il professor Ghiringhelli, storico e brillante divulgatore, svelerà la storia e i segreti di questo miracolo della fede e della volontà.

Chi è Robertino Ghiringhelli

Svolge la funzione di direttore del Dipartimento di Storia moderna e contemporanea, ordinario di Storia delle dottrine politiche dell’Università del Sacro Cuore di Milano. Ha insegnato nell’Università degli Studi di Milano nella facoltà di Scienze politiche e nell’Università degli Studi di Salerno.

Ha pubblicato studi e saggi in Francia, Italia, Svizzera e Messico, in particolare su Gaetano Mosca, Gian Domenico Romagnosi e sul federalismo.

E’ presidente del Comitato di Varese della “Dante Alighieri”, membro dell’Accademia Roveretana degli Agiati, dell’Association francaise des istoriens des idèe politiques e delle associazioni degli Storici delle dottrine politiche.. Dirige gli Annuali di Storia moderna e contemporanea, organo ufficiale del Dipartimento da lui diretto.