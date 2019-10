Notte di controlli nel centro di Luino

Ieri sera i militari della stazione di Luino hanno eseguito diversi posti di controllo nelle piazze dove si svolge la movida proprio nel centro della città lacustre.

Numerose veicoli sono stati fermati e sottoposti al controllo sulla circolazione stradale.

In particolare i carabinieri si sono concentrati nell’area ex Svit e via XXV Aprile nei pressi del noto supermercato che è spesso meta di persone che stazionano sotto i portici del complesso.

Sono state effettuate contravvenzioni proprio alle auto parcheggiate in divieto di sosta sulla corsia dedicata agli autobus.

Altri due automobilisti sono stati sanzionati per la guida pericolosa contestando loro il divieto di sorpasso su linea longitudinale. Un altro automobilista svizzero è stato sanzionato perché guidava con il cane tra le ginocchia ed il volante.

In totale sono state elevate sanzioni amministrative per circa 600 € e sottratti 10 punti patente.