“Il pane del diavolo” in biblioteca

Sabato 5 ottobre 2019 alle ore 17.30 a Bodio Lomnago, nella sala della Biblioteca Comunale, appuntamento con Valeria Montaldi, scrittrice la cui opera letteraria è stata riconosciuta con numerosi premi in Italia e all’estero: Premio Bancarella (finalista con il romanzo “Il monaco inglese”), Premio Roma, Premio Frignano, Premio Rhegium Jiulii, Premio Lamerica, Prix Fulbert de Chartres,….) e vanta una distribuzione della sua produzione letteraria in Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia, Serbia, Ungheria, Brasile.

Valeria Montaldi (www.valeriamontaldi.it ) si è specializzata in romanzi ambientati nel medioevo: “Mi chiedono spesso il motivo per cui ho scelto di ambientare i miei romanzi nel medioevo. Non ho risposte, se non che forse è stato il medioevo a scegliere me.

Di certo, so che da quando ho cominciato a documentarmi sulle vicende di quei secoli tanto lontani, ho capito che, fatto salvo il decisivo miglioramento delle attuali condizioni di vita, le consonanze fra passato e presente sono ancora molte e significative: l’arroganza del potere, l’avidità di denaro, la prevaricazione sui più deboli, la violenza, la volontà di possesso esercitata sulla donna, il terrore della morte”.

Valeria Montaldi presenterà il suo ultimo romanzo “Il pane del diavolo” un thriller che si sviluppa nel medioevo (1400) ma che avrà ripercussioni nell’era moderna (2016).

L’evento, con la conduzione di Roberta Lucato, è organizzato dall’associazione culturale Amici di Filippo di Bodio Lomnago e rientra nell’annuale ricordo dell’amica Paola. Seguirà apericena e l’opportunità di una copia autografata dei libri della Montaldi. L’ingresso è gratuito