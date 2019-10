Pareggi senza reti per Castellanzese e Caronnese

Termina senza reti questo mercoledì di campionato per Castellanzese e Caronnese. I neroverdi pareggiano in casa del Dro per l’undicesima del Girone B mentre non cambia il risultato della gara dei rossoblu a Verbania nel secondo tempo giocato nel recupero della gara sospesa dieci giorni fa per pioggia.

GIRONE A

VERBANIA – CARONNESE 0-0

Si era interrotta sullo 0-0 alla fine del primo tempo lo scorso 20 ottobre, a dieci giorni di distanza, giocando solo la ripresa, non cambia il risultato della gara tra Verbania e Caronnese con le reti del “Pedroli” che rimangono intonse. Finisce così in pareggio la gara valida per l’ottava giornata. I rossoblu di mister Roberto Gatti salgono a quota 15 punti, avvicinando ancora di più la zona playoff, ma facendo crescere un po’ il rammarico per una mancata vittoria che li avrebbe fatti volare al primo posto, pari merito con la Fezzanese, che arriverà domenica al “Comunale” di Caronno Pertusella per una sfida d’alta classifica.

CLASSIFICA: Fezzanese 17; Prato, Chieri 16; Casale, Real Forte Querceta, Caronnese 15; Fossano, Ghiviborgo 14; Borgosesia 13; Sanremese 12; Lucchese, Seravezza Pozzi 11; Ligorna 10; Savona, Verbania 8; Bra 7; Lavagnese, Vado 6.

GIRONE B

DRO – CASTELLANZESE 0-0

Termina a reti bianche anche la sfida in Trentino tra il Dro Alto Garda e la Castellanzese. I neroverdi si portano a casa un altro pareggio dopo l’1-1 casalingo di sabato contro il Sondrio. La squadra di mister Achille Mazzoleni sale con questo pari a quota 9 punti e domenica prossima (3 novembre) contro il Villa Valle si giocherà al “Provasi” un importante scontro salvezza.