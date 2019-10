Patrizia Broggi e Tona Sironi raccontano cammini ed esperienze sull’Himalaya

Continua presso l’Appenzeller Museum di Bodio Lomnago la mostra “Camminando…”, che illustra alcuni dei 100 modi di camminare con pannelli, cartelli, fotografie, audiovisivi. All’interno della mostra, ogni tre settimane alle ore 21 presso la biblioteca civica di piazza don Gandini vi è un incontro serale con “pezzi da 90” sui vari argomenti.

Dopo il fotografo naturalista Enrico Chiaravalli e il ciclista della memoria Giovanni Bloisi, questo venerdì 18 ottobre l’incontro è con due notissimi nomi: Patrizia Broggi, camminatrice di mondi lontani, e Tona Sironi, alpinista e presidentessa dell’associazione eco -himal; il tema dell’incontro è: “25 anni in Himalaya tra genti e montagne, storie di vita e di progetti”. Le due relatrici, avvalendosi di un eccezionale supporto iconografico realizzato da loro stesse, parleranno non solo di queste mitiche e (ai più) inaccessibili montagne, ma anche delle popolazioni che lì vivono, facendoci addentrare in un mondo così lontano con un’approccio del tutto diverso da quello turistico, avvalendosi della loro venticinquennale esperienza di condivisione con quei mondi e quelle popolazioni.

Un appuntamento imperdibile, come del resto imperdibile è la visita alla mostra (via Brusa 6 – apertura giovedì, venerdì e sabato 16.30-19.00.