Pedone investito in corso Matteotti, arriva l’elisoccorso

Soccorritori in azione nel pomeriggio a Sesto Calende per l’investimento di una persona in corso Matteotti, sulla statale 33.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17,30 e ha coinvolto un uomo di 42 anni.

Sul posto, in codice rosso, due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Milano, oltre ai Carabinieri per i rilievi dell’incidente.

(Articolo aggiornato alle 18.33- Seguono aggiornamenti)