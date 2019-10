Pgt, variante in Commissione

Attesa seduta per l’adozione della variante di medio termine al Piano di governo del territorio della città di Luino.

Il Piano di governo del territorio arriverà nell’omonima commissione il prossimo giovedì 24 ottobre nel pomeriggio. Si tratta di un passaggio tecnico-politico che precederà l’approvazione finale del documento che spetta al Consiglio Comunale.

La commissione consiliare territorio è stata convocata per le ore 18.30.

La variante al Pgt era stata presentata nel corso di un primo passaggio in Commissione lo scorso aprile: in seguito a una prima presentazione e alla successiva apertura della finestra tecnica per le osservazioni, il passaggio in Commissione costituirà uno degli atti “ultimativi“ del pgt, che precede il passaggio in consiglio comunale, a fine mese.

Fra le tematiche toccate nel documento, le cosiddette “aree centrali”, legate al raccordo fra il comparto ferroviario e la grande area cosiddetta “ex Visnova” a un passo dall’ospedale, dove le regole per la ridefinizione urbanistica della città prevedono la realizzazione futura di un palazzetto dello sport e di un’area commerciale oltre ad alcune centinaia di parcheggi.

Un progetto che si innesta in un momento di importanti cambiamenti per la città che affronterà a breve anche lavori legati alla realizzazione di sottopassi e percorsi alternativi per la soppressione di due importanti passaggi a livello (vedi foto sopra) in occasione dell’incremento dei treni rappresentata dall’ultimazione del progetto Alptransit, l’alta velocità svizzera.

Da crono programma i lavori dei sottopassi legati alla chiusura dei due passaggi a livello prevedono il completamento per il giugno 2020.