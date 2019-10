Piccoli paleontologi crescono in biblioteca con “Jurassicart”

Un sabato pomeriggio in biblioteca per un tuffo nel passato più remoto, in un tempo che nessun essere umano ha mai vissuto ma che le pagine di un libro rendono improvvisamente contemporaneo. Si tratta di “Jurassicart”, l’appuntamento speciale dedicato ai bambini con Sara Ghioldi in programma per sabato 26 ottobre, alle ore 16 nella Sala Polivalente di via Piave (sopra la Biblioteca).

L’incontro si aprirà con delle letture ad alta voce – tratte dalle pagine di “Dinodino e le avventure del giurassico” (Emme edizioni – in cui simpatici e mastodontici animali giurassici saranno messi di fronte alle stesse prove che i bambini affrontano quotidianamente: dare il nome alle cose, andare a scuola, mangiare, dormire, fare e sperimentare il loro potenziale e le loro abilità. Sapranno cavarsela?

A seguire un laboratorio da piccoli paleontologi, per catalogare le ossa, fare ipotesi e provare a ricostruire insieme un’antico scheletro di dinosauro.

Laboratorio gratuito per bambini indicativamente dai 5 anni in su. Posti limitati.

Iscrizione necessaria entro il 24 ottobre contattando la Biblioteca comunale di Daverio allo 0332 949004 oppure scrivendo a biblioteca.daverio@gmail.com.

La Biblioteca comunale di Daverio è in via Piave 8.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini