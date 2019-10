Premi Sciatt 2019, riconoscimento alle eccellenze di Arsago

È il sindaco Fabio Montagnoli ha consegnato i premi Sciatt di Arsago Seprio, edizione 2019.

Dopo la cerimonia dell’anno scorso, quando l’ex sindaco Claudio Montagnoli aveva premiato Dorita Vannoni e don Stefano Venturini, quest’anno e stato il turno del dottor Sandro Ferrarese e dell’associazione ‘Amici della bozza di Rugn’.

Eccellenza nel campo della cardiochirurgia, Sandro Ferrarese è un vanto per tutta la comunità arsaghese, per la professionalità e l’umanità mostrata nei confronti dei pazienti.

Gli ‘amici della bozza di Rugn’ sono stati premiati per l’impegno concreto a difesa del territorio di Arsago Seprio, e per il sostegno delle radici e delle tradizioni del luogo.

Il sindaco ha voluto ringraziare calorosamente entrambi, per il prezioso lavoro svolto.