Pro Patria – Lecco, voglia di riscatto

Arrivano da una sconfitta e tanta voglia di riscattarsi Pro Patria e Lecco, che domenica (6 ottobre ore 15.00) si troveranno di fronte allo “Speroni”.

I tigrotti vogliono dimenticare in fretta la sconfitta di Arezzo e riprendere a fare punti utili per la classifica. Mister Ivan Javorcic, dopo qualche settimana con diverse defezioni, può sorridere potendo contare nuovamente sui centrocampisti Pedone e Palesi, mentre rimangono in forse le presenze di Mangano e Fietta, che vanno comunque verso il recupero.

Rispetto alla trasferta negativa – per il risultato – di Arezzo, è possibile prevedere qualche cambio nell’undici titolare biancoblu.

Decisamente più movimentata la settimana a Lecco. La società ha deciso di cambiare guida tecnica esonerando Marco Gaburro e chiamando Gaetano D’Agostino. Da capire se il nuovo allenatore cambierà l’impostazione tattica della squadra – con Gaburro il modulo base era il 4-3-3 – o se per il momento l’assetto rimarrà lo stesso.

La società intanto si sta muovendo anche per rinforzare l’organico. L’attaccante Ahmet Fall è stato reintegrato, nelle ultime settimane sono stati tesserati il difensore Alessandro Bastrini e il centocampista Andrea Pastore mentre il portiere Daniele Cardelli sta svolgendo gli allenamenti con la squadra provando a convincere lo staff. Sembrava fatto anche l’accordo con il fantasista mancino Nicola Strambelli, ma l’annuncio non è ancora arrivato.

