Progetto Yanama: gli Alpini combattono la povertà in Perù

Aiutare chi ne ha più bisogno, combattendo la povertà e sostenendo le raccolte fondi: il Gruppo Alpini di Caronno Pertusella e Bariola continua la sua mission di assistenza pubblica e vi invita a sostenere il “Progetto Yanama”.

Acquistando una confezione di 2 kg di riso Carnaroli al prezzo di 5 euro, potrai partecipare aiutando gli Alpini a combattere la povertà in Perù. L’utile dell’iniziativa sarà infatti destinato alla costruzione di case nel Paese peruviano, andando incontro alle famiglie più bisognose e che non possono permettersi un’abitazione.

Il costo di una casa in Perù per una sola persona è di 1400 euro, mentre per una famiglia, una dimora costa almeno 2500 euro: cifre che in alcune punti del Sudamerica sono totalmente fuori dalla portata e dalle possibilità economiche di molte persone che vivono nella povertà. Ecco perchè il Gruppo Alpini promuove il Progetto Yanama. Sono già stati raggiunti i primi risultati concreti: il ricavato ottenuto fino ad ora è infatti già stato investito per cominciare a costruire. Se ancora non hai preso parte al progetto, puoi contribuire acquistando la confezione di riso presso la baita degli Alpini in via Pola a Caronno Pertusella, il venerdì sera dalle 20.30 in poi o durante la domenica pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30 circa.