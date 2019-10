Come promuovere il tuo B&B sul web

L‘Associazione Esplora il Lago Maggiore presenta una serie di appuntamenti dedicati alla comunicazione web e rivolti alle realtà del territorio che lavorano nell’ambito del turismo.

L’associazione è nata nel 2016 da tre amici con l’obiettivo di promuovere le bellezze del Verbano tramite il sito esploraillagomaggiore.it, ma anche attraverso attività e realizzazione di materiale informativo. Lo scorso anno infatti, in collaborazione con il comune di Leggiuno hanno stampato due guide turistiche, una rivolta alle spiagge e l’altra dedicata alle “7 meraviglie del Lago Maggiore”. Le guide sono state poi distribuite nelle strutture ricettive del territorio e nei comuni.

Ora, l’associazione, ha deciso di proporre degli incontri dedicati a chi lavora nel settore del turismo per spiegare come promuovere la propria attività utilizzando il web. Gli appuntamenti sono liberi e gratuiti e si terranno nella Sala consigliare del Comune di Leggiuno: il primo incontro è fissato per lunedì 28 ottobre, alle 20. Gli altri incontri si terranno l’11 novembre, il 25 novembre, il 9 dicembre, il 20 gennaio, il 3 febbraio, il 17 febbraio, il 2 marzo dalle 20 e 15 alle 22 e 15 e tratteranno diversi temi.

Dalle strategie da adottare per la promozione della propria attività, fino al funzionamento del web e dei suoi motori di ricerca, senza dimenticare i social network, il modo migliore per utilizzarli.

Per tutte le informazioni e iscrizioni, il sito ufficiale.