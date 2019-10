Quale formazione per gli operatori di comunità? Convegno all’Insubria

Quale importanza riveste oggi la formazione per la crescita degli operatori di comunità? Se ne discuterà venerdì 25 ottobre, ore 9, al Collegio Universitario “Carlo Cattaneo” di Varese (via Dunant 3) nell’ambito del progetto Young Inclusion (sostenuto dal Programma Interreg Italia-Svizzera, asse 4 Integrazione.

Il convegno, organizzato con la collaborazione del Corso di Laurea in Educazione Professionale di ATS Insubria e dell’Università degli Studi dell’Insubria, si propone, inoltre, di analizzare i bisogni formativi per i professionisti che operano nelle comunità anche in una prospettiva europea. I servizi residenziali, che accolgono minori con o senza le loro madri, trattano frequentemente situazioni complesse, che richiedono interventi di community care in grado di coinvolgere tutti gli attori, in funzione dell’inclusione dei soggetti ospitati: reti dei servizi del territorio, stakeholder pubblici e privati.

La Cooperativa “Il Sentiero” e la Cooperativa “La Clessidra”, Enti Gestori dei “Centri Artemisia” e partner di Young Inclusion, hanno condotto un percorso formativo all’interno delle loro comunità residenziali e condivideranno gli esiti, ampliando le basi del confronto.

Evento accreditato ECM-CPD, ulteriori informazioni sul sito www.younginclusion.org.