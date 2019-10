Raccontare i luoghi a partire dalle relazioni

Proprio a partire da questo testo si ragiona rispetto a un tema, quello dei beni comuni che sono intesi in modo molto ampio: ecco allora che non si parla solo di luoghi e monumenti, ma anche di paesaggio e ambiente, di acqua, energia, trasporti, scuola e salute. Ci si interroga su un possibile modello che metta al centro i legami sociali e la loro tenuta, con il pubblico chiamato a svolgere una funzione regolatrice e un privato chiamato a generare una ricchezza sostenibile e condivisa.

Un modello che già oggi non è confinato nel regno del possibile, ma si è concretizzato in diverse esperienze di successo: dall’acqua al patrimonio paesaggistico e naturale, fino alle infrastrutture strategiche, gli esempi non mancano. L’incontro sarà l’occasione per riflettere sulla possibilità che questo modello possa essere calato nella realtà locale e per comprende come leggere azioni di partecipazione dal basso che già ora nascono dai legami sociali in essere anche sul nostro territorio e che possono rappresentare un interessante sviluppo per la connessione tra il mondo profit e quello non profit, sempre più capace di esprimere un nuovo protagonismo.