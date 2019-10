Rifiuti: sequestrato impianto, due denunce

Scarti della lavorazione edile, ma anche packaging, materiali di risulta: rifiuti non pericolosi ma che vanno smaltiti secondo le regole. Per questo il Noe di Milano ha sequestrato un impianto e denunciato due persone.

A Origgio, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano, in collaborazione con i militari della Compagnia di Saronno, hanno proceduto al controllo di uno stabilimento industriale rinvenendo, già stoccati, oltre 3.500 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti in gran parte da imballaggi misti, materiali inerti e penumatici fuori uso.

L’azienda, seppur formalmente operante nel campo del trattamento dei rifiuti, a seguito di trasformazione societaria non era in possesso di autorizzazioni valide e, pertanto, al termine degli accertamenti, veniva sequestrato l’intero impianto (di circa 22.800 metri quadrati) unitamente a n.8 mezzi meccanici utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti,

per un valore complessivo che si aggira attorno ai 2 milioni di euro.

I successivi accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano hanno permesso poi di risalire al legale rappresentante della società che aveva ceduto il ramo d’azienda e all’amministratore unico della ditta cessionaria, i quali sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per traffico illecito di rifiuti.

Nei prossimi giorni saranno svolte le attività di campionatura e caratterizzazione dei rifiuti allo scopo di procedere alla rimozione per inviarli a recupero presso impianti autorizzati.