Riparte la stagione del Teatro delle Arti. Dopo la conferenza stampa di poche settimane fa, in cui l’associazione che gestisce il teatro gallaratese aveva presentato tutti gli spettacoli in cartellone e le novità negli abbonamenti, è il momento di iniziare.

Il primo spettacolo del cartellone sarà martedì 5 novembre (con replica mercoledì 6): Pierpaolo Sepe porterà il testo di Gianni Clementi, Le signorine, con Isa Danieli e Giuliana de Sio. Dopo l’esordio al Franco Parenti di Milano – con cui il delle Arti ha una stretta collaborazione – il cast inizia a Gallarate un lungo tour che lo porterà in tutta Italia.

Questa settimana il teatro sarà interamente dedicato al cinema: da lunedì 28 sarà proiettato Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi, mentre giovedì 31 prosegue il calendario del cineforum, con la proiezione di The rider – il sogno di un cowboy (qui tutto il programma).

Come ogni anno non mancherà l’attenzione alle scuole: “Sono previsti molti matinée per gli studenti”, ha affermato Cristina Boracchi in conferenza. Mentre è già partita la macchina organizzativa di Filosofarti, che ogni anno porta nel comune varesino filosofi, sociologi e giornalisti da tutta Italia.