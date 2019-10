“Rockin’1000” sbarca a Milano: “Un’esperienza meravigliosa”

«È stata una meraviglia». Arianna Di Claudio racconta così l’esperienza che ha vissuto ieri sera a Linate, quando il piazzale dell’aeroporto si è trasformato in un grande palcoscenico. Diciotto anni, di Besozzo, Arianna è stata infatti una delle protagoniste di “Rockin’1000“, la manifestazione che ha radunato cantanti e musicisti per un grande show.

«Trovarsi in mezzo a così tante persone, cantare e suonare insieme è una botta di adrenalina incredibile». Arianna aveva già partecipato ad alcune edizioni dell’evento nato nel 2015 come tributo ai Foo Fighters e poi replicato in Italia e all’estero ma spiega: «Ma ogni volta è una grande emozione, dal punto di vista umano e artistico. Abbiamo fatto le prove nelle giornate di giovedì e venerdì, prima solo tra cantanti e poi tutti insieme».

Durante la serata è stata eseguita una scaletta con alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica. Dal tributo ai Foo Fighters, fino ai Rolling Stone, Nirvana e AC/DC. Alla fine, sono saliti sul palcoscenico anche Manuel Agnelli e i Subsonica che hanno eseguito, insieme ai mille, alcuni dei loro pezzi.

«Un’esperienza bellissima anche dal punto di vista umano, ho conosciuto persone provenienti da tutto il mondo e incontrato anche molti varesotti», continua Arianna. Già conosciuta tra le giovanissime per il suo ruolo tra le protagoniste nella serie tv Disney “Penny on Mars”, in onda su Sky – «abbiamo appena finito di registrare la terza stagione» -, quest’anno ha passato le selezioni per la Musical Accademy di Milano e sta scrivendo dei brani musicali con Cesareo, ex bassista degli Elio e Le storie tese.