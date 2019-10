Mille rockettari per un concerto, il Rockin’1000 arriva a Linate

Rockettari e appassionati di volo, tutti uniti al «Milano Linate show». Sabato 11 ottobre, dalle ore 20, allo scalo milanese ancora chiuso per lavori, andrà in scena una giornata di grandi eventi, tra cui quello dedicato alla più grande rock band del mondo: «Rockin’1000 That’s Live».

Mille musicisti si esibiranno per un concerto indimenticabile che quest’anno vedrà come ospiti Manuel Agnelli, cantante, produttore e fondatore del gruppo alternative rock degli Afterhours, e i Subsonica, band che ha rivoluzionato la scena musicale italiana dagli anni Novanta ad oggi.

Lo show vedrà una proposta di una selezione di diciotto brani scelti per celebrare le ricorrenze di eventi che nel corso della storia hanno permesso di abbattere barriere culturali, geo-politiche, sociali come, ad esempio, Woodstock, la caduta del muro di Berlino e lo sbarco sulla Luna. Ecco perchè il titolo “No borders, on board”.

Dopo Parigi e Francoforte, dove gli show hanno raggiunto 70.000 spettatori, la più grande Rock Band al mondo rientra così in Italia per una data unica sul territorio nazionale. L’appuntamento è dunque per sabato a Linate e

i biglietti per vedere lo show sono ancora disponibili. La prima edizione del rockin’100 si è tenuta nel 2015 con il tributo ai Foo Fighters e fu una grandissima emozione. L’attesa per domani dunque è tantissima e sono molti anche i musicisti e i cantanti del territorio che parteciperanno.