Arianna, dalla fiction Disney ad un video con Cesareo di Elio e Le Storie Tese

Un video con Cesareo di Elio e Le Storie Tese. Un altro successo per Arianna Di Claudio, la giovane di Besozzo che già in passato si è fatta notare per la sua bravura nel canto e nel teatro e questa volta presenta il suo canale YouTube con un video dove canta la cover Next To Me. Un canale che verrà aggiornato e ogni lunedì vedrà un suo nuovo video.

Classe 2001, la bellissima Arianna da anni studia canto e teatro e lo scorso anno ha fatto parte del cast di Penny on M.A.R.S., il format andato in onda su Disney Channel. Una produzione italiana, girata in lingua inglese, che la vedrà protagonista anche nella prossima stagione. Negli ultimi due anni inoltre, ha partecipato a Rockin’1000, a Cesena e poi a Firenze.

Una piccola “stella” che non perderemo di vista e che probabilmente sente l’influenza della mamma, Silvia Sartorio, da anni attrice e sceneggiatrice in teatro e oggi anche assessore alla cultura del Comune di Besozzo.