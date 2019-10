Ryanair annuncia nuove rotte da Malpensa e Orio al Serio

Ryanair ha annunciato i suoi operativi per l’estate 2020 da Milano che porteranno il vettore a volare su oltre 121 rotte da Bergamo e Malpensa. Secondo le stime dell’azienda ci saranno così 14,5 milioni di clienti nel prossimo anno e supporteranno 10.875 posti di lavoro in entrambi gli aeroporti.

La programmazione degli operativi Ryanair per l’estate 2020 da Milano Malpensa prevede l’avvio di una nuova rotta estiva con destinazione Manchester per 5 voli a settimana. Ci saranno poi più voli su altre 4 rotte: Berlino Tegel (giornaliero), Dublino (giornaliero), Palma (giornaliero) e Londra Stansted (19). Dall’aeroporto varesino ci saranno quindi 26 rotte in totale gestite da Ryanair che punta a trasportare così 2.9 milioni di clienti all’anno, con un +7% rispetto all’anno precedente.

A Milano Bergamo sono invece previste nuove rotte estive con Agadir (2 voli a settimana), Marsiglia (4) e Tbilisi(4). Più voli su altre 11 rotte: Bordeaux (5), Budapest (13), Chania (4), Copenhagen (13), Edimburgo (giornaliero), Katowice (3), Praga (13), Riga (5), Lisbona (2 giornalieri), Londra Stansted (32) & Zante (3). Dallo scalo di Orio al Serio Ryanair collegherà così 95 destinazioni, imbarcando a bordo una previsione di 11.62 milioni di clienti all’anno (+2%).

«Siamo lieti di lanciare la nostra programmazione più grande di sempre da Milano per l’estate 2020 -commenta Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair– con 121 rotte, tra cui 5 nuovissime, che assicureranno 14,5 milioni di passeggeri all’anno attraverso gli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa, con una crescita costante sul capoluogo in termini di rotte, traffico, turismo ed occupazione. Per celebrare il lancio della programmazione estiva 2020, abbiamo lanciato un’offerta speciale a partire da soli 14,99 Euro, valida per viaggi fino alla fine di Novembre 2019. Questa offerta è disponibile per la prenotazione fino a mezzanotte di lunedì (7 ottobre).Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere questa opportunità».