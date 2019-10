Sciopero generale, non garantito il servizio di raccolta dei rifiuti

S’informano i cittadini che per l’intera giornata di venerdì 25 ottobre è stato indetto uno sciopero generale da parte della Confederazione Unitaria di Base.

Per tale giornata, quindi, non potrà essere garantito il regolare svolgimento dei servizi d’igiene urbana e spazzamento strade. Saranno, invece, assicurati, come di consueto, i servizi minimi previsti dalle normative e dagli accordi contrattuali vigenti.

Per preservare il decoro urbano, qualora entro il primo pomeriggio della stessa giornata gli operatori non avessero provveduto ad effettuare il ritiro di sacchi e bidoni, i cittadini sono invitati a riportarli all’interno delle proprie pertinenze.