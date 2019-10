Scossa Coelsanus: battuta la capolista Bernareggio

Seconda vittoria in campionato per la Coelsanus di Cecco Vescovi, e che vittoria: i gialloblu abbattono Bernareggio che prima della partita disputata al Centro Campus era una delle capoliste imbattute del girone B di Serie B. Un successo – 76-68 – che rilancia in classifica una Robur che non era certo scattata nel migliore dei modi in campionato e che porta la firma dei due giocatori più importanti a disposizione della squadra varesina, Marco Allegretti (nella foto Sangiorgese/Arioli) e Lollo Gergati.

L’ala di classe ’81 è letteralmente dominante, con 27 punti e 18 rimbalzi per un mostruoso 41 di valutazione: al suo fianco però anche un “Gerga” da 20 punti e 5 assist che ha costretto la difesa di Bernareggio a non concentrarsi solo su Allegretti. Gli spazi aperti dalla coppia di ex Serie A hanno inoltre permesso ad altri roburini di fare bottino: bene Gatto (10 con 9 rimbalzi) e Ballabio (11) con Calzavara a offrire la consueta energia fino alla “scavigliata” che lo ha tolto dai giochi. Energia servita parecchio sotto i tabelloni dove, in assenza di Gatti, Bernareggio avrebbe potuto prendere vantaggi importanti, cosa che non è accaduta.

E anche al tiro, fondamentale che in altre occasioni non era stato brillante in casa roburina, la Coelsanus stavolta ha fatto piuttosto bene, con il 39% da tre punti (4/7 di Allegretti) che ha complicato i piani degli ospiti. I milanesi hanno avuto tanto da Quartieri (20) e Laudoni (14 con 11 rimbalzi) ma salvo un avvio ruggente (+10 verso la fine del primo quarto) non sono mai andati al comando della partita. La Robur ha preso la testa in avvio di secondo periodo e la ha mantenuta anche quando la Vaporart è rientrata a contatto (50-47 al 26′). Nel cuore dell’ultimo parziale poi, un break firmato da Gergati – 5 punti in fila – ha praticamente chiuso i conti e consegnato a Varese il successo numero 2 al quale però sarà necessario dare continuità, anche se il prossimo appuntamento è di quelli molto duri: sabato 2 novembre la Coelsanus sarà a Monfalcone contro una delle seconde in classifica.

Coelsanus Varese – Vaporart Bernareggio 76-68

(14-18, 40-31; 56-49) Varese: Allegretti 27 (4/9, 4/7), Gergati 20 (6/8, 2/4), Gatto 11 (1/2, 3/6), Ballabio 10 (2/7), Calzavara 4 (2/2, 0/1), Caruso 2 (1/4, 0/1), Maruca 2 (0/1, 0/3), Rosignoli (0/2), Trentini (0/1, 0/1). Ne: Iaquinta, Calcagni. All. Vescovi.

CLASSIFICA (dopo 6 giornate)

San Vendemiano, Padova 12; Bernareggio, Monfalcone 10; Vigevano, Lecco 8; Vicenza, Piadena, Pavia 6; Olginate, VARESE, Cremona, Sangiorgese 4; Crema 2; Mestre, Soresina 0.