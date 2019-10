Semaforo di Samarate, si lavora per risolvere. Ma potrebbe non essere facile

Dopo il guasto di domenica, si continua a lavorare per ripristinare il semaforo all’incrocio principale di Samarate, sulla Statale 341, al bivio tra centro paese, Cascina Costa e strada per Ferno.

Il sindaco Enrico Puricelli l’aveva anticipato: «Ci vorranno almeno 3-4 giorni». Perché il guasto è legato a un cortocircuito dei cavi a terra, forse per infiltrazioni d’acqua.

Al terzo giorno, non sono poche le lamentele per la necessità di affrontare l’incrocio senza assistenza delle lanterne luminose (anche se qualcuno dice persino che l’incrocio “funziona” meglio senza semaforo). E altri hanno fatto notare che in alcuni orari l’incrocio non era presidiato neanche dalla Polizia Locale. «I vigili ora ci sono, sono sul posto» dice Puricelli. I genieri di Protezione Civile di Samarate hanno presidiato la confluenza stradale in orari serali.

Ma a che punto siamo? Quanto ci vorrà a sistemare l’impianto? «Ore o giorni», sintetizza il sindaco. Non è approssimazione, ma necessità di capire nelle prossime ore quali sono gli ulteriori lavori necessari: «La ditta è al lavoro per pulire i cavidotti. Oggi arriva l’azienda specializzata per posare i cavi: se passano, si risolve in poco tempo. Ma se vanno rifatti i cavidotti, bisogna “aprire” a terra». E qui i tempi diventano lunghi.

Tanto lunghi che Puricelli sta preparando il piano B: una serie di deviazioni stradali per regolare l’incrocio, se si dovesse andare avanti per alcuni giorni senza luci semaforiche.