Senza di te, che festival è?

Vi piacerebbe venire a conoscere qualche “giornalista famoso”? Vorreste stingere la mano a Riccardo Pirrone (Mister Taffo?) Vi va di vedere da vicino come funziona un festival in cui non circolano “prodotti” ma idee? Allora sappiate che se avete del tempo da mettere a disposizione potete investirlo a Glocal, il Festival del Giornalismo Digitale.

Dal 7 al 10 novembre 2019 “tutto il mondo è Varese” e la città si popola di giornalisti, influencer ed esperti per parlare al pubblico di giornalismo digitale locale e tutti i mondi che si collegano a questo tema. Per realizzare il festival occorre molta passione, energia, voglia di fare ed entusiasmo. Per questo stiamo cercando volontari. Ti va di fare parte della nostra squadra?

Sono aperte le candidature per diventare volontario di #glocal19. Puoi svolgere attività legate a:

segreteria e accoglienza;

organizzazione e logistica.

L’organizzazione non copre i costi per l’eventuale pernottamento fuori casa. Ti chiediamo di compilare il form sottostante entro il 31 ottobre indicandoci i tuoi dati e le tue competenze. L’organizzazione si riserva di selezionare le candidature e comunicherà in seguito l’elenco dei selezionati.

Compila il form!