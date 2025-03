La maggioranza boccia la mozione sui Taser e la Lega risponde: “vergognatevi”

La Lega di Varese esprime grande rammarico per il respingimento della mozione presentata in consiglio comunale dalla loro consigliera Barbara Bison per dotare la polizia locale di taser, «Uno strumento di difesa già adottato con successo in molte altre realtà, anche più piccole e meno problematiche della nostra città».

«Abbiamo un amaro piacere nel constatare che, finalmente, il Comune ci ha messo la faccia e che la maggioranza ha preso una posizione chiara: si assume la piena responsabilità dello stato di degrado e insicurezza che caratterizza Varese – Ha commentato il segretario della Lega di Varese Marco Bordonaro – Con questo voto, la sinistra ha mostrato all’intera cittadinanza qual è la sua idea di polizia locale: un corpo disarmato e in progressivo smantellamento, il cui scopo dovrebbe essere solo fare multe».

In realtà, secondo quanto ha detto l’assessore alla sicurezza durante la seduta di ieri e secondo quello che si poteva vedere dagli agenti presenti in sala, nelle loro cinture non mancano la pistola, il manganello e lo spray al peperoncino, ma il segretario della Lega continua: «Stupisce e preoccupa il fatto che una mozione così ragionevole e mirata al potenziamento della sicurezza, già adottata in comuni come Busto Arsizio e in tante altre città, sia stata bocciata senza appello. La decisione appare ancora più incomprensibile alla luce dei recenti episodi di criminalità che continuano a verificarsi in città».

Bordonaro cita poi gli esempi di altre città della provincia – peraltro non esenti anch’esse da problemi di ordine pubblico e criminalità: «A Gallarate, per esempio, la polizia locale è persino dotata di un cane antidroga, mentre qui a Varese si fatica persino a ottenere le dotazioni più semplici per garantire la sicurezza di agenti e cittadini. È inaccettabile, vergognatevi».

«Adesso non ci resta che sperare che nei prossimi giorni non accada nulla di grave né agli agenti di polizia locale né ai cittadini. Perché, se dovesse succedere qualcosa, i 19 consiglieri di maggioranza che hanno votato contro questa misura di buon senso dovranno fare i conti con la propria coscienza, unitamente all’assessore e ovviamente al sindaco – conclude Bordonaro – Inoltre, siccome le sinistre anche a livello locale se ne fregano della sicurezza dei cittadini, proporremo che nella prossima riforma della Polizia Locale, già depositata alla Camera dei Deputati dai rappresentanti della Lega, il taser diventi strutturalmente equipaggiamento standard degli agenti municipali dei capoluoghi».