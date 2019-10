Serena Giorgetti centra il bronzo agli Inas Global Games di Brisbane

Sulle acque australiane di Brisbane – il bacino è quello del Damian Leeding Park di Oxenford – hanno preso il via le gare di canottaggio inserite nel programma degli INAS Global Games, sorta di Giochi Olimpici (si disputano con cadenza quadriennale) dedicati agli atleti con disabilità intellettive.

Una manifestazione che oggi – martedì 15 ottobre – ha fatto segnare la prima medaglia varesina grazie a Serena Giorgetti, 23enne portacolori della Canottieri Gavirate. Giorgetti, imbarcata sul doppio misto azzurro insieme ad Ahmed Hmoudi (Vigili del Fuoco Tomei), ha centrato uno splendido bronzo al termine di una gara combattuta. L’Italia è stata a lungo in testa ma nel finale è stata sorpassata dai due equipaggi dell’Australia; ciò però non toglie prestigio a una prestazione da applausi.

Le speranze di podio per lo sport varesotto, però, non si fermano qui: nelle finali del singolo femminile – 1.000 e 500 metri – ci sarà infatti l’altra gaviratese, la 28enne Elisabatta Tieghi, che è stata anche la portabandiera azzurra. E poi c’è anche il doppio femminile in cui le due rossoblu – Giorgetti e Tieghi – vogano insieme sulla distanza del mezzo chilometro. L’attesa, per la società del presidente Ongania, è altissima.