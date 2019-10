Si cerca un uomo scomparso a Comerio

Le squadre di ricerca sono intervenute nella notte nel comune di Comerio, in via Sacconaghi, per la ricerca di una persona dispersa.

Un uomo risulta irreperibile dal tardo pomeriggio di martedì 29 ottobre per questo è stato attivato il piano provinciale di ricerca persona.

Sul posto è stata allestita l’Unità di Crisi Locale e gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) stanno coordinando le ricerche a cui partecipano vari enti. Le operazioni sono concentrate in un’area boschiva adiacente all’abitato.

I vigili del fuoco del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) stanno perlustrando le aree impervie.