È una delle manifestazioni sportive più storiche e rilevanti di Albizzate, inserita nel circuito podistico del Piede d’oro e attesa ogni anno da centinaia di corridori: domenica 20 ottobre si corre la 26esima edizione della Stracascine, la corsa podistica che attraversa gli scorci più belli della campagna albizzatese.

Anche quest’anno l’asticella degli organizzatori è fissata a ripetere una partecipazione che l’anno scorso ha portato a correre più di 700 atleti ma con un’ambizione in più: oltre ad essere una grande occasione di sport e movimento all’aria aperta la Stracascine 2019 vuole fare anche del bene.

La corsa di quest’anno, infatti, andrà a sostegno dei progetti delle associazioni C.A.O.S. per la prevenzione del tumore al seno e AISM per la ricerca sulla sclerosi multipla.

Il ritrovo è fissato per le 8 in piazza IV novembre. Oltre al giro da 12 chilometri sono attesi anche gli alunni delle scuole albizzatesi per il minigiro e il circuito da 5 chilometri completamente ridisegnato dai volontari che ormai da settimane si danno da fare per la sistemazione del percorsi di gara sotto la regia del coordinatore Pier Emilio Zaninoni.

Anche quest’anno collaborano all’iniziativa il Comune di Albizzate, la ProLoco, la protezione civile, la polizia locale, le associazioni Mtb92, Vecchie Glorie e Avis e l’Sos di Azzate.