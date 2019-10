Su il sipario, parte il cinemforum

Riparte in data 22 ottobre il Cineforum di Saronno.

19 film di vario genere, tutti prodotti tra il 2017 e il 2019, costituiscono il programma della rassegna che proseguirà fino alla fine di Aprile e che comprende la proiezione di tre film a sorpresa. L’iniziativa è organizzata dal cinema Silvio Pellico e dal cinema Prealpi di Saronno, le sale dove si svolgeranno le visioni dei film, con la collaborazione di EuropaCinemas e il patrocinio della Città di Saronno.

Tutte le pellicole proposte saranno proiettate in tre giorni consecutivi e in queste modalità: martedì alle ore 20.45 al cinema Silvio Pellico con la presenza di un animatore, mercoledì alle ore 15.30 e alle ore 21 al cinema Prealpi, giovedì nuovamente al Silvio Pellico, alle ore 15.30 e alle ore 21. È disponibile la tessera di abbonamento per la visione di tutti i 19 film, al costo di 70 euro, mentre gli “over 65” possono acquistare l’abbonamento a tutte le visioni pomeridiane al prezzo di 55 euro. La tessera “Young” è riservata invece agli “under 25” e valida per tutte le proiezioni del giovedì sera, sempre al prezzo di 55 euro. Le prevendita delle tessere si svolge presso il cinema Silvio Pellico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 20.30 alle 22.30, e dalle 16 alle 22 durante il weekend. Le tessere sono acquistabili anche presso la segreteria Unitre, via San Giuseppe 36, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 17. Ecco il programma completo dei film del Cineforum, mentre per tutte le informazioni è possibile contattare il cinema Silvio Pellico o il cinema Prealpi, 02 99768085 e 02 96248850, l’indirizzo mail info@cinemasaronno.it oppure consultare il sito www.cinemasaronno.it.

Programma completo (la programmazione potrebbe essere soggetta a variazioni):

22, 23, 24 OTTOBRE: “AQUILE RANDAGIE”

5, 6, 7 NOVEMBRE: “IL SINDACO DEL RIONE SANITA’ ”

12, 13, 14 NOVEMBRE: “IL RITRATTO NEGATO”

19, 20, 21 NOVEMBRE: “SOLO COSE BELLE”

3, 4, 5 DICEMBRE: “AD ASTRA”

10, 11, 12 DICEMBRE: “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE”

17, 18, 19 DICEMBRE: “JOKER”

14, 15, 16 GENNAIO: “TAKARA – LA NOTTE CHE HO NUOTATO”

21, 22, 23 GENNAIO: FILM A SORPRESA

28, 29, 30 GENNAIO: “L’UFFICIALE E LA SPIA – J’ACCUSE”

4, 5, 6 FEBBRAIO: “IL REGNO”

11, 12, 13 FEBBRAIO: “LE VERITA’ ”

18, 19, 20 FEBBRAIO: “UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK”

3, 4, 5 MARZO: “PANAMA PAPERS – THE LAUNDROMAT”

10, 11, 12 MARZO: “MARIA ZEF”

17, 18, 19 MARZO: FILM A SORPRESA

24, 25, 26 MARZO: “MARRIAGE STORY”

31 MARZO, 1, 2 APRILE: “LA GIOVANE ETA’ “

21, 22, 23 APRILE: FILM A SORPRESA