Una targa per Mario Alioli: “Un maestro varesino”

Una targa per Mario Alioli: la cerimonia è avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 31 ottobre 2019, davanti al sindaco di Varese Davide Galimberti. La targa commemorativa per l’artista varesino è stata apposta, a otto anni dalla scomparsa del maestro, nel luogo dove ebbe il suo studio e la sua abitazione.

Galleria fotografica Una targa per il Maestro Alioli 4 di 5

La targa non è solo sotto lo studio dove ha lavorato per tanti anni, ma anche di fianco a una delle sue opere più note ai varesini: gli affreschi dei mestieri che si possono ammirare davanti al cinema Miv. «Mario ha abitato per 15 anni qui e molti conoscono gli affreschi che lui ha dipinto sulle case adiacenti allo studio -Racconta Rita, la moglie- ma molti mi chiedevano: come si fa a saperlo? Ora la targa lo ricorda e ringrazio l’amministrazione comunale per questo».

Pittore, illustratore e membro della Famiglia Bosina, Alioli ha messo la sua firma in numerose opere sparse nella provincia, a cominciare dalla figura del Boscaiolo al Villaggio Grandi e Tabacchi di Boarezzo, il “paese dipinto” da alcuni dei nomi più illustri dell’arte varesina del ‘900. Professore di arti applicate nelle scuole di Varese, Busto, Saronno e Gallarate, celebrò in un grande affresco a Brinzio i campioni del ciclismo Luigi Ganna, Alfredo Binda, Gino Bartali e Fausto Coppi e contribuì a dare vita e colore al Carnevale Bosino: suoi il gagliardetto e il gonfalone del Palio. Alioli ha anche realizzato ammiratissimi presepi natalizi nella basilica di San Vittore.

«Con questa targa ricordiamo una figura autorevole della città -ha spiegato il sindaco Davide Galimberti- e anche l’attenzione che hanno avuto per lui gli amici, che hanno tanto sollecitato la targa. Ora chi l’ha conosciuto può ricordarlo, e perpetuarne il ricordo».